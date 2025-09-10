Gündem

Trenler Çarpıştı, Makinist Yaralandı

ÇARPMA OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Hasan Çelebi Mahallesi civarında öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAZADA BİR MAKİNİST YARALANDI

Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Olayın nedenlerine dair teknik inceleme süreci başlatıldı.

