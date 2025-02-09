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Spor

Tribünden Düşen Taraftar Efe Ağır Yaralı

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MAÇIN SONUCU

1. Lig’in 23’üncü haftasında Kocaelispor, evinde Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

OLAY ANINDA NELER YAŞANDI

Karşılaşma esnasında Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay, kale arkasındaki üst tribünden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay sonrası sahada bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

HASTANE DURUMU

Efe Kartal Öztay, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

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