Tribünden Düşen Taraftar Efe Ağır Yaralı

MAÇIN SONUCU
1. Lig’in 23’üncü haftasında Kocaelispor, evinde Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0’lık skorla mağlup etti.
OLAY ANINDA NELER YAŞANDI
Karşılaşma esnasında Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay, kale arkasındaki üst tribünden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay sonrası sahada bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
HASTANE DURUMU
Efe Kartal Öztay, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.