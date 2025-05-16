Tribünler İstifa Çağrısı Yaptı! Fenerbahçe’de Kongre Olacak

Fenerbahçe’de gelişmeler hızlanıyor. Tribünlerin istifaya davet ettiği yönetim, olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak bakıyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüşmesi planlanıyor. Kulübün bu konuda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

yönetimin kararsızlığı

Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceğini ifade eden Ali Koç, yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını da belirtmişti. Ayrıca, Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceklerini de vurgulamıştı.

yeni adaylar

Fenerbahçe’de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Özellikle Mahmut Uslu, önceki gün Ali Koç’a istifa çağrısında bulundu. Uslu, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” şeklinde ifadelerde bulundu.