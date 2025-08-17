Tribünler O. G. Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

MAÇ SONUCUNDA BEŞİKTAŞ ZAFER KAZANDI
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen maçı, son dakikada atılan golle ev sahibi ekip kazandı. Beşiktaş, yıldız ismi Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ GELDİ
Karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere gelerek taraftarları selamladı. Fakat Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik direktöre ıslıkla tepki gösterdi.