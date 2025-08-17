Gündem

Tribünler O. G. Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

tribunler-o-g-solskjaer-i-islikla-karsiladi

MAÇ SONUCUNDA BEŞİKTAŞ ZAFER KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen maçı, son dakikada atılan golle ev sahibi ekip kazandı. Beşiktaş, yıldız ismi Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ GELDİ

Karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere gelerek taraftarları selamladı. Fakat Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik direktöre ıslıkla tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Oregon’da Kitap 82 Yıl Sonra İade Edildi

Teksas'taki San Antonio Halk Kütüphanesi'nden 1943 yılında ödünç alınan bir kitap, 82 yıl aradan sonra geri teslim edildi.
Manşet

Beşiktaş Tribünleri O. G. Solskjaer’i Isıkladı!

Beşiktaş taraftarları, Eyüpspor zaferinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i tribünlere selamladığı sırada ıslıkla tepkilerini gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.