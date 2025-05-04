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Tribünler, O İsim İçin Tepki Gösterdi

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BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE FENERBAHÇE’YE TEPKİLER

Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırladı. Nefes kesen bir ortamda gerçekleşen ilk yarıda konuk ekip, bir penaltı vuruşunu değerlendiremiyor. Siyah-Beyazlı ekip ise soyunma odasına 1-0’lık skorla önde girdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca, Fenerbahçe, rakibine 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışındaki umutları zayıfladı.

TRİBÜNLERDEKİ TEPKİLER

Fenerbahçe’nin yediği gol sonrası, tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Golün ardından, “Yönetim istifa” ve “Ali Koç istifa” şeklindeki sloganlar yankılandı. Ayrıca, eski başkan Aziz Yıldırım’a destek veren tezahüratlar da yapıldı. Beşiktaş, 1-0’lık skorla maçtan galip ayrılırken, Fenerbahçe taraftarlarının öfkesi maçın ardından da devam etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından, tribünlerde kalan bazı taraftarlar, yönetim aleyhine tepkilerini sürdürdü.

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