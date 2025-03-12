Trump’a Baykuş Öldürme Planına Karşı Çağrı

KONGRE ÜYELERİNDEN ORTAK MEKTUP

ABD Kongresi’nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a yönelik, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi’nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı bir araya gelerek ortak bir mektup yazdı. Mektubu imzalayanlar arasında Cumhuriyetçi Troy Nehls ile Demokrat Sydney Kamlager-Dove da yer alıyor.

450 BİN ÇİZGİLİ BAYKUŞUN ÖLDÜRÜLMESİ

Plan, Pasifik Kuzeybatı’daki orman ekosisteminin korunmasını amaçlıyor. Ancak bu girişim, 30 yıl içerisinde nesli tehlike altında olan benekli baykuşları korumak adına 450 binden fazla çizgili baykuşun öldürülmesini öngörüyor. Kongre üyeleri, hem etik açıdan hem de maliyet açısından bu durumu eleştirerek sert bir yanıt verdiler.

BÜYÜK MALİYET VE BELİRSİZLİKLER

Mektupta, bu müdahalenin son derece pahalı olacağı ifade edildi. Plana göre baykuş başına 3 bin dolar harcama gerekeceği ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerektiği belirtiliyor. Üyeler, bu kadar büyük bir harcamanın ABD’deki vergi mükellefleri için ağır bir yük olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca, 30 yıl sürecek olan bu operasyonun nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgilere de ulaşamadıklarını vurguluyorlar.

USFWS’nin planına göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere çizgili baykuşları sistematik olarak avlama yetkisi verilecek. Yetkililer, agresif bir tür olan çizgili baykuşların benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiği görüşünde. Bu nedenle, planın benekli baykuşların neslini koruma adına yapılacağı savunuluyor. Ancak eleştirmenler, sürecin kaygı verici belirsizlikler taşıdığını ve kamuoyunun endişelerini arttırdığını belirtiyor. Kongre üyeleri, İçişleri Bakanı Burgum’dan USFWS’nin bu kitlesel itlaf planını durdurmasını talep ediyor.