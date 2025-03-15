Trump’a Mikrofon Çarptı, Şaşırtıcı Anlar Yaşandı

TRUMP’IN BOMBA MİKROFONU OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir olay yaşadı. Yanlışlıkla yüzüne çarpan bir boom mikrofon, Trump’ın ağzına değdi. Başkan, refleksle gözlerini kapatıp kafasını geri eğmeye çalıştı; fakat mikrofon bu sefer yüzünün diğer tarafına çarptı. Trump, muhabire “ters ters” bir bakış atarken gazeteci mikrofonu hızla geri çekti. Bu esnada Trump, durumu eğlenceli buldu ve iki kaşını kaldırarak gülümsedi. Başkan, muhabiri işaret ederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” diyerek şaka yaptı. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşu için çalıştığı hakkında bir bilgi verilmedi.

TÖKEZLEME ANI

Mikrofon olayından yalnızca dakikalar önce, Trump Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini çıkarken küçük bir tökezleme yaşadı. Başkan, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Ancak Trump, hızlıca kendini toparladı ve geriye kalan basamakları hızla tırmandı.