Trump, AB’ye Gümrük Vergisi Getirebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İMZA TÖRENİ AÇIKLAMALARI

Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği bir imza töreninin hemen ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok ülke ile ikili ticari ilişkileri ele alan Trump, kendilerine olumsuz davranıldığını ve para kaybettiklerini belirtip, başta Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri uygulayacağını ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK MI?

“Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?” sorusu üzerine Trump, “Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle (uygulayacağım). Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı.” şeklinde yanıt verdi.