Trump, ABD-Japonya Anlaşmasını İmzaladı

BEYAZ SARAY’DAN TİCARET AN LAŞMASI AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını hayata geçiren bir kararnameyi imzaladığını bildirdi. Yürütme kararnamesinde, “Anlaşma uyarınca ABD, Japonya’dan ABD’ye giren neredeyse tüm ithalatlara yüzde 15’lik bir temel gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, otomobiller ve otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve ABD’de doğal olarak bulunmayan veya üretilmeyen doğal kaynaklar için ayrı sektörel uygulamalar uygulanacak” ifadeleri yer alıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE YATIRIM DETAYLARI

Öncelikle Trump, Truth Social platformunda Japonya ile yapılan ticaret anlaşmasını duyurarak şu açıklamayı yapmıştı: “Japonya ile devasa bir Anlaşmayı tamamladık, belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük Anlaşma. Japonya, benim talimatımla ABD’ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve bu yatırımın yüzde 90’lık karı ABD’ye kalacak. Bu anlaşma, yüz binlerce iş yaratacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Belki de en önemlisi, Japonya artık arabalar ve kamyonlar, pirinç ve bazı diğer tarım ürünleri ile diğer ürünleri kapsayan ticarete kapılarını açacak. Japonya, ABD’ye yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergileri ödeyecek. Bu, ABD için çok heyecan verici bir dönem ve özellikle Japonya ile her zaman harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli.”

JAPON MÜZAKERİCİ ZİYARETİ İPTAL ETTİ

Anlaşma öncesi Washington’a gitmesi beklenen Japon müzakereci Ryosei Akazawa’nın ziyareti iptal oldu. İki ülke, Japonya’dan ithalata uygulanan vergiyi yüzde 15’e düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Japon yetkililer, özellikle otomobillerde ve gıda ürünlerinde çifte vergilendirmenin kaldırılmasını talep etti.