Trump, Alcatraz’ı Yeniden Açmayı Emretti!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ AÇILIM

ABD Başkanı Donald Trump, California’nın San Francisco şehrinde yer alan ve 1963 yılında kapatılan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılmasını sağlamak amacıyla Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat verdi. Bu süreçte hapishane, “azılı suçlular” için restore edilip gelişmiş bir şekilde hizmet verecek.

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’nin şiddet yanlısı suçlularla mücadele ettiğini” ifade etti. Hapishanenin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir çalışma gerçekleştireceğini duyurdu.

ALCATRAZ’IN TARİHÇESİ

San Francisco Körfezi’nde konumlanan Alcatraz Adası, 1934 ile 1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak hizmet sağladı. Al Capone gibi ünlü suçluların burada tutulması, hapishanenin kaçış zorluğu ve sert koşullarıyla bilinir hale gelmesini sağladı. 1963 yılında yüksek işletme maliyetlerinden dolayı kapatılan Alcatraz, 1973’ten itibaren Ulusal Park Servisi tarafından müze olarak işletilmeye başlandı ve yılda yaklaşık 1,5 milyon turist çekiyor.

KÜLTÜREL YANSIMALAR

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında da oldukça etkili bir yere sahip. Escape from Alcatraz (1979, Clint Eastwood), The Rock (1996, Sean Connery, Nicolas Cage), Birdman of Alcatraz (1962, Burt Lancaster) gibi filmler ve Alcatraz dizisi, hapishanenin popülaritesini artıran yapımlar arasında yer alıyor. Bu eserler, Alcatraz’ın tarihini ve kaçış hikayelerini kurgusal ve gerçek yönleriyle ele alıyor.

GELİŞİM PLANI VE SORU İŞARETLERİ

Trump’ın verdiği talimat, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındıracak biçimde yeniden inşasını hedefliyor. Ancak, bu projenin zamanlama ve uygulanabilirliği hakkında bilinen henüz çok az bilgi var. Ulusal Park Servisi’nin ada üzerindeki hâkimiyeti, projenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.