Trump, Alcatraz’ı Yeniden Açmayı Emretti!

ABD BAŞKANINDAN ALCATRAZ HAPİSHANESİNE YENİDEN AÇILMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, San Francisco’da bulunan ve 1963’te kapatılan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat verdi. Planlar arasında hapishanenin “azılı suçlular” için restore edilip genişletilmesi yer alıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Trump, Truth Social platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, ABD’nin şiddet yanlısı suçlularla mücadele ettiğini belirtti. Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda ortak çalışma yürüteceğini ifade etti.

ALCATRAZ 1973’TEN BERİ MÜZE OLARAK KULLANILIYOR

San Francisco Körfezi’nde yer alan Alcatraz Adası, 1934 ile 1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane işlevi gördü. Ünlü suçlulardan Al Capone’un da tutulduğu bu hapishane, kaçışın zorluğu ve sert koşullarıyla tanınmakta. 1963’te yüksek işletme maliyetleri nedeniyle kapatılan ada, 1973’ten itibaren Ulusal Park Servisi tarafından müze olarak işletiliyor ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist çekiyor.

KÜLTÜREL ETKİSİ

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında da önemli bir yere sahip. Escape from Alcatraz (1979, Clint Eastwood), The Rock (1996, Sean Connery, Nicolas Cage) ve Birdman of Alcatraz (1962, Burt Lancaster) gibi filmler ile Alcatraz dizisi, hapishanenin ününü pekiştirdi. Bu yapımlar, hapishanenin tarihini ve kaçış hikayelerini kurgusal ve gerçekçi açılardan ele aldı.

GELECEK PLANLARI

Trump’ın talimatı, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındıracak biçimde yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Ancak, projenin zaman çizelgesi ve uygulanabilirliği hakkında henüz net bilgiler verilmedi. Ulusal Park Servisi’nin ada üzerindeki mevcut kontrolü, projenin nasıl uygulanacağına dair soru işaretleri yaratıyor.