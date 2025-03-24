Trump, Alina Habba’yı New Jersey’e Atadı

TRUMP’IN HABBA ATAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social medya hesabından atamanın haberini paylaştı. Habba’nın şu anda Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak görev yaptığını belirten Trump, “Avukat Alina Habba’nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Trump, Habba’nın New Jersey halkına “hem adil hem de hakkaniyetli” bir hukuk sistemi sağlamak için yorulmadan mücadele edeceğini söyledi.

HABBA’NIN ELEŞTİRİLERİ

Beyaz Saray’da medyaya açıklama yapan Habba, New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy ile Demokrat Senatör Cory Booker’ın eyaleti “başarısızlığa uğrattığını” ifade etti. Kendi liderliği altında eyaletteki “yolsuzluk” ve “adaletsizliği” durduracağını öne sürdü. Habba, “Adalet Bakanı Pam Bondi ile çalışmayı ve başkanın Amerika’yı ilk sıraya koyma, karmaşayı temizleme ve haksız yere suçlanan insanları değil peşine düşmemiz gereken insanları hedef alma gündemini ilerletmemizi sağlamayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

HABBA’NIN GEÇMİŞİ VE ATAMANIN ZAMANI

New Jersey doğumlu Alina Habba, Trump başkan olmadan önce emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili davada Trump’ı savunmuştu. Ayrıca, E. Jean Carroll’ın Trump’ı tecavüzle suçladığı ve Trump’ın toplam 88,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum olduğu davada da Habba,Trump’ın avukatları arasında yer alıyordu. ABD medyasında, Habba’nın New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atanmasının zamanlaması dikkat çekiyor. Bu atamanın, 3 Mart’ta Gözaltına alınan Columbia Üniversitesi’nden mezun ve yeşil kart sahibi Filistinli aktivist Mahmud Halil’in davasının, New York’tan New Jersey’ye aktarılmasıyla hemen örtüştüğü vurgulanıyor.