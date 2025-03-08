Trump Almanya’daki Askerleri Geri Çekmeyi Düşünüyor

ABD’NİN ALMANYA’DAKİ BİRLİKLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Avrupa ilişkilerini daha da karmaşık hale getirecek bir karar almayı düşünüyor. Bu çerçevede, Almanya’daki yaklaşık 35 bin aktif askeri personelin geri çekilmesi gündemde. İngiliz The Telegraph gazetesine bilgi veren yönetim kaynakları, Trump’ın Avrupa’nın savunma kapasitelerine katkıda bulunması gerektiği konusundaki uyarılarını sürekli olarak yinelediğini belirtiyor. Kaynaklar, Başkan Trump’ın Avrupa’nın “savaş için hazırlık yapıyor gibi görünmesinden” artan bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor.

MACARİSTAN’A OLAN YENİ YERLEŞİM PLANLARI

Almanya’daki birliklerin, Rusya ile müttefik konumda olan Macaristan’a kaydırılması düşünülüyor. The Telegraph’a göre, Trump, bu hamlenin ardında yatan sebeplerden biri olarak, recent bir Brüksel zirvesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, diğer üye ülkeler tarafından onaylanan Ukrayna’ya destek sözleşmesini veto etmesini gösteriyor. Orban, Avrupa Birliği’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımlara sık sık karşı çıkıyor.

SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE YENİ POLİTİKA

Başkan Trump’ın, Avrupa’daki bazı ABD birliklerini, savunma harcamalarını artıran NATO ülkelerine yeniden konumlandırmayı düşündüğü aktarılıyor. Bu durum, yönetimin NATO’yu, daha yüksek savunma yatırım yapan üye devletlerin lehine yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, NATO ülkelerinin mevcut yüzde 2’lik harcama hedefini tutturmamaları nedeniyle sık sık eleştirilerde bulundu ve bu durumun ABD için adil olmayan bir yük oluşturduğunu ifade etti.