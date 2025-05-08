Trump, Anlaşma İçin Beklentileri Artırdı

PİYASALARDAKİ ÇALKANTILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’te başlayacak ikinci başkanlık döneminde, dünya ticaretini altüst eden gümrük vergilerini açıkladı. Özellikle Çin’e ağır tarifeler getiren Trump, Türkiye’yi yüzde 10’luk en düşük vergi oranıyla muaf tutarken, Avrupa Birliği’ne yüzde 39, İngiltere’ye ise yüzde 10 vergi uygulanacağını duyurdu. Ancak, piyasalardaki dalgalanmalar sonrasında Trump, Çin dışındaki tarifeleri 90 gün erteledi. Bugün, ABD ile İngiltere arasında tarife indirimine yönelik bir anlaşmanın müzakere edilmesi bekleniyor.

İNGİLTERE İLE TARİFE GÖRÜŞMELERİ

Trump’ın “Kurtuluş Günü” adını verdiği tarife açıklaması, ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksini olumsuz etkiledi. Duyurunun ilk günü olan 2 Nisan 2025’te, endeks yüzde 15 değer kaybı yaşadı. Gerçek zamanlı verilere göre, S&P 500 8 Mayıs 2025 itibarıyla 563.765 USD seviyesine geriledi. Nisan ayındaki çalkantılı süreç, piyasaları derinden etkiledi. Trump’ın tarifeleri 90 gün ertelemesi sonrası, 9 Nisan’da endeks yüzde 12 oranında bir kazanç elde ederek toparlanma yaşadı.

MEGA TİCARET ANLAŞMASI YOLDA

Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, 9 Mayıs 2025 sabahı saat 10:00’da Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” açıklayacağını belirtti. İngiltere, çelik ve otomotiv sektöründeki yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasını isterken, ABD ise ilaç ve teknoloji sektörlerinde Londra’dan somut adımlar bekliyor. BBC’ye göre, yeni anlaşmayla tüm vergilerin kaldırılması gündeme gelebilir.

KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Trump’ın açıklanan tarifeleri, küresel piyasalarda büyük bir sarsıntıya yol açtı. The Guardian’a göre, S&P 500’ün Nisan’daki yüzde 15’lik düşüşü, 1950’lerden bu yana en büyük dört günlük kayıp olarak kaydedildi. Avrupa Birliği, ABD’nin 21 milyar euro değerindeki mallarına karşı misilleme tarifeleri planlarken, Kanada da 20.1 milyar dolarlık ABD ürünlerine yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurdu. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çelik ve 27.4 milyar dolarlık alüminyumu olumsuz etkiledi.