Trump, Bayrak Yakanlara 1 Yıl Hapis

TRUMP’IN YENİ CEZALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninde çeşitli başkanlık kararnamelerini imzaladı. Bu düzenlemeler arasında, ABD bayrağını yakan kişilere yönelik yeni cezalar da bulunuyor. Trump, bayrak yakmanın ciddi bir suç olduğu görüşünde.

HAPİS CEZASI DÜZENLEMESİ

Trump, bayrak yakmanın 1 yıl hapis cezası gerektireceğine yönelik bir kararnamenin altını imzaladı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın.” açıklamasıyla, bayrak yakmanın “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmeye karşı olduğunu açıkça ifade etti.

KEFALET UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Başkan Trump, kefalet ödemeden mahkemeden serbest bırakılan suçlulara yönelik uygulamanın sona ereceğini de duyurdu. Bu uygulamanın birçok suçlunun mahkemeden serbest kalmasına ve suç oranlarının artmasına neden olduğunu belirtti. Trump, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi.” değerlendirmesini yaptı.

