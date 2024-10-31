Trump, Biden’ın Çöp Yorumuna Tepki Gösterdi

TRUMP’IN ÇÖP KAMYONUNA BİNİŞİ

ABD Devlet Başkanlık seçimlerine yaklaşırken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Biden’ın Trump destekçilerine “çöp” ifadesini kullanmasının ardından dikkat çekici bir harekette bulundu. Eski Başkan Donald Trump, halefinin bir gün önce “Trump’ın destekçileri çöp” dediğine atıfta bulunmak amacıyla, adını taşıyan Boeing 757 uçağının merdivenlerinden indikten sonra adını taşıyan bir çöp kamyonuna bindi. Üzerinde turuncu renkli bir güvenlik yeleği olan Trump, “Çöp kamyonumu nasıl buldun? Bu Kamala ve Joe Biden’ın anısına” diyerek mizahi bir yanıt verdi.

PORTO RİKO YORUMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Trump mitinginde, Tony Hinchcliffe’in Porto Rikolular hakkında yaptığı açıklama büyük bir tepkiyle karşılandı. Çöp kamyonunun içinden açıklama yapan Trump, bu kişi hakkında bir şey bilmediğini belirterek, “Bir açıklama yaptığını duyduğunu fakat bunun şahsın kendi görüşlerini yansıtmadığını” ifade etti. Trump, “Porto Riko’yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor” şeklinde konuştu.

JOE BIDEN’IN TEPKİ ALAN YORUMU

Biden ve diğer Cumhuriyetçilerin katıldığı mitingde, Porto Riko’yu aşağılayan bir komedyenin sözleri büyük tartışmalara sebep oldu. Bu durum üzerine ABD Devlet Başkanı Joe Biden, “Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri” demişti. Trump destekçilerinden büyük tepki gelen bu yorum sonrasında, Biden bir açıklama yaparak, aslında mitingdeki yorum yapan kişiyi kastettiğini savundu.

2024 ABD SEÇİMLERİ TARİHİ

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tartışmaların yoğun olduğu bu süreçte, Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump olarak belirlendi.