“Trump, Biden’ın Çöp Yorumuna Yanıt Verdi”

SEÇİMLER ÖNCESİ TEPKİLER ARTIYOR

ABD Devlet Başkanlık seçimlerine günler kala, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’ın Trump destekçilerine yönelik ‘çöp’ ifadesini kullanması üzerine dikkat çekici bir tepki gösterdi. Eski Başkan Trump, Biden’ın bir gün önce dile getirdiği ‘Trump’ın destekçilerinin çöp olduğu’ imasına karşılık vermek amacıyla, adını taşıyan çöp kamyonuna bindi.

ÇÖP KAMYONU YORUMU

Trump, Boeing 757 uçağının merdivenlerinden inerek kendisini bekleyen çöp kamyonuna yöneldi. Üzerinde turuncu renkli güvenlik yeleği bulunan Trump, çöp kamyonunu göstererek “Çöp kamyonumu nasıl buldun? Bu Kamala ve Joe Biden’ın anısına” ifadesini kullandı. Ayrıca, hafta sonu gerçekleşen Trump mitinginde konuşan Tony Hinchcliffe’in Porto Rikolular hakkında yaptığı olumsuz yorumlara bağlı olarak eleştiriler aldı. Çöp kamyonunun içinden açıklama yapan Trump, Hinchcliffe hakkında hiçbir şey bilmediğini, ancak o kişinin yaptığı yorumun kendi görüşlerini yansıtmadığını belirtti. Trump, “Porto Riko’yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor” dedi.

JOE BIDEN’IN YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Hafta sonu yapılan mitingde ülkede tartışma yaratan bir komedyenin Porto Riko’yu ‘çöp adası’ olarak nitelendirmesi, büyük tepkilere yol açtı. Bunun ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri” sözlerini sarf etti. Biden’a tepki gösteren Trump destekçileri, daha sonra Biden’ın bu yorumuna ilişkin bir düzeltme yapma zorunluluğu hissetti. Beyaz Saray açıklamalarında, Biden’ın aslında mitingde yorum yapan kişiyi kastettiği dile getirildi.

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ TARİHİ

ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar arasındaki gerginliklerin sürekli arttığı bu sürecin önemli bir parçasını Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oluşturuyor.