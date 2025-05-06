Trump, Carney’i Beyaz’da Ağırladı

KANADA’YA YENİ BİR YAKLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden bu yana sınırları genişletme isteğini sık sık dile getiriyor. “Kanada ABD’nin 51. eyaleti olmalı” sözlerini birçok platformda dile getiren Trump, bu konuyu Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede de açtı. İki lider, basına kapalı ancak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KANADA’NIN DURUŞU

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada ile ilgili beyanlarını göz önünde bulundurarak “Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak.” ifadesini kullandı. Bu açıklama, iki lider arasında gergin bir hava yaratırken, Trump’ın karşılığı dikkat çekti. Trump, Carney’in sözlerinin ardından, “Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz.” diyerek Kanada’nın geleceği hakkında belirsizlik bıraktı.

SEKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Donald Trump, Kanada’dan otomobil ve çelik almak istemediklerini belirtip, daha önceki görüşlerini yineledi. Ayrıca, Kanada’yı askeri olarak koruduklarını da vurguladı. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair önemli ipuçları taşıyor.

KANADA’DA KIRILMA NOKTASI

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesi sonrası artan tehditlerle birlikte kritik bir seçime gitmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Kanada Başbakanlığı yapan Justin Trudeau’nun artan hoşnutsuzluk nedeniyle istifası sonrası, Liberal Parti’de liderlik yarışını kazanan Mark Carney, girdiği ilk seçimde zafer elde etti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Kanada halkına seslenerek, ülkenin ABD’nin 51. eyaleti olması çağrısında bulundu. Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek ve askeri gücü “dünyanın en yüksek seviyesine” çıkaracak bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulundu. Trump, otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörlerini dört kat büyütecek vaatlerde de bulundu.

KANADA İLE TİCARET ÜZERİNE

Trump, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda orduyla ilgili endişelerinin ortadan kalkacağını belirtti. Daha önceki açıklamalarında Kanada ile yıllık 200 milyar dolar kaybettiğini ifade eden Trump, “Bunun nedeni onların araba yapmalarına ve kereste almalarına izin vermemiz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok, kerestelerine ihtiyaç yok, gıda ürünlerine ihtiyaç yok, çünkü aynı ürünleri sınırın diğer tarafında biz üretiyoruz.” dedi.