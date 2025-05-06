Trump, Carney’i Beyaz Saray’da ağırladı

TRUMP’IN SINIRLARI GENİŞLETME ARZUSU

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden itibaren sınırları genişletme isteğini sürekli dile getiriyor. “Kanada ABD’nin 51. eyaleti olmalı” sözlerini sıkça yineleyen Trump, bu konuyu Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmede de gündeme getirdi. Beyaz Saray’da gerçekleşen basına açık görüşmede, iki liderin verdikleri mesajlar dikkat çekti.

KANADA’YI SATILIK GÖRMÜYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada ile ilgili ifadelerine cevap vererek, “Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak.” diyerek durumu net bir şekilde açıkladı. Trump ise Carney’in bu sözlerine karşılık, “Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz.” şeklinde yanıt vererek, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olabilme ihtimalini bir kez daha dile getirdi.

KANADA İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Donald Trump, Kanada’dan araba ve çelik almak istemediklerini belirtti ve daha önceki açıklamalarını yineledi. Bunun yanı sıra, Kanada’yı askeri olarak koruduklarını ifade etti.

KANADA’DA KRİTİK SEÇİM SÜRECİ

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından artan tehditlerin gölgesinde önemli bir seçim sürecine girdi. Yaklaşık on sene Kanada Başbakanlığı yapmış Justin Trudeau’nun artan memnuniyetsizlik nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Parti’nin yeni lideri Mark Carney, girdiği ilk seçimde başarı sağladı.

TRUMP’TAN KANADALILARA ÇAĞRI

ABD Başkanı Trump, seçim öncesi Kanada halkına seslenerek, ülkenin ABD’nin 51. eyaleti olması çağrısında bulundu. Vergileri yarı yarıya indirecek, askeri gücü “dünyanın en yüksek seviyesine” çıkaracak lideri seçme tavsiyesinde bulunarak, otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri gibi alanların büyümesine dair vaatte bulundu. Trump, bu vaatlerin sıfır vergi ve gümrük tarifesi ile mümkün olabileceğini savundu.

KANADA İLE TİCARETTE MİLYAR DOLAR KAYBI

Trump, daha önceki açıklamalarında Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda ordu ile ilgili endişe duyulmayacağını belirtti. “Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz.” diyen Trump, bunun nedeninin Kanada’nın araba üretmesine ve kereste almasına izin vermeleri olduğunu vurguladı. “Onların arabalarına ya da kerestelerine ihtiyacımız yok.” ifadesiyle, ABD’nin aynı ürünleri kendi topraklarında ürettiğini dile getirdi.