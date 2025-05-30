Trump: ÇİN, ABD Anlaşmasını İhlal Etti

TRUMP’IN ÇİN POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresince Pekin’e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisi üzerinde büyük baskı yarattığını ifade ediyor. Trump, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü.” sözleriyle durumu özetliyor.

ÇİN’DEKİ KAPANAN FABRİKALAR

Trump, yaşananların bir tür “soğuk ticaret savaşı”na dönüştüğünü belirtiyor. Bu süreçte birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların başlamasıyla ilgili kaygılarını dile getiriyor. Ancak Trump, bu durumun hoşuna gitmediğini vurguluyor ve “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” diyerek düşüncelerini paylaşıyor.

HIZLI TİCARET ANLAŞMASI

Trump, sürecin daha da kötüleşmesini önlemek adına hızlı bir şekilde hareket ettiğini aktarıyor. “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” açıklamasını yapıyor.

ANLAŞMANIN GELECEĞİ

Fakat Trump’a göre bu ticaret anlaşmasının ömrü kısa oldu. Açıklamasını sert ifadelerle sonlandıran Trump, “Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!” diyerek tepkisini aktarıyor.