Trump: Çin’den Taviz Olmadan İndirim Yok!

TRUMP’TAN ÇİN’E YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 80’e düşürme önerisi, uluslararası ticarette yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın indirim önerisinin tek taraflı olmayacağını, bunun yanı sıra Çin’den de tavizler beklediğini belirtti. Hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşında ilk resmi yüz yüze buluşma olacak.

TEK TARAFLI İNDİRİM YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın gümrük vergilerini düşürme önerisini değerlendirdi. Leavitt, “Başkan, Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor. yüzde 80 rakamına gelince, bu Trump’ın ortaya attığı bir rakamdı. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu. Leavitt, görüşmelerin ardından Hazine Bakanı Scott Bessent veya Trump’ın doğrudan bilgi vereceğini de belirtti.

İSVEÇRE’DE KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelmeyi planlıyor. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisinin ardından gerçekleşecek ilk resmi temas olma niteliği taşıyor. Leavitt, “ABD ve Çin bir süredir görüşüyordu, şimdi ekipler şahsen bir araya gelecek. Trump ve ticaret ekibi, Amerika için en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA MESAJI

Trump, 9 Mayıs 2025 tarihinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” sözlerini kullandı. Bu açıklama, Trump’ın gümrük vergisi politikasındaki kararlılığını gösteriyor. Çin ise ABD’ye, uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık vermiş durumda.

İNGİLTERE ANLAŞMASI VE YÜZDE 10 TEMEL TARİFE

Leavitt, İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” iddiasını reddederek, anlaşmanın başarılı olduğunu savundu. Trump, İngiltere ve diğer ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde yüzde 10’luk temel tarife üzerinde kararlılığını vurguladı ve ABD’nin birçok ticaret ortağı ile görüşmeler yaptığını ifade etti.

TİCARET SAVAŞININ ARKA PLANI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına önce yüzde 34, ardından yüzde 104 ve en sonunda yüzde 145 gümrük vergisi getirmesiyle tırmanışa geçti. Çin, buna karşılık olarak ABD mallarına önce yüzde 34, sonra yüzde 84 ve en son yüzde 125 vergi uyguladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi durumunda sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıkladı. İsviçre’deki görüşmeler, bu gerilimi azaltmak için bir fırsat sunuyor.