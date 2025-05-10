Trump: Çin İçin Yüzde 80 Vergi Şart!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNE İNDİRİM TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 80’e düşürme önerisi, uluslararası ticaret alanında önemli bir değişim sinyali veriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bu indirim teklifini tek taraflı olarak yapmayacağını belirtti. Leavitt, “Çin’in de taviz vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşında ilk resmi yüz yüze buluşma olma niteliğini taşıyor.

BİRBİRİNE BAĞLI GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın gümrük vergilerini yüzde 80’e indirme teklifinin detaylarını paylaştı. Leavitt, “Başkan, Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. İlgili müzakerelerin ardından Hazine Bakanı Scott Bessent veya Trump’ın kendisinin bilgilendirme yapacağını ifade etti.

İSVİÇRE’DE BİR ARAYA GELİNECEK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli yetkililerle buluşacak. Çin heyeti, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng tarafından yönetilecek. Bu görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına koyduğu yüzde 145’lik gümrük vergisinin ardından iki ülke arasındaki ilk resmi yüz yüze temas olma özelliğini taşıyor. Leavitt, “Amerika için en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacaklar” dedi.

SOSYAL MEDYADAN KATEGORİK AÇIKLAMA

Trump, Truth Social hesabında, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” diyerek, gümrük vergisi konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu durum, Çin’in ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergisiyle yanıt verdiği bir süreçte yaşanıyor.

TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Leavitt, İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” iddialarını reddederek, anlaşmanın başarılı olduğunu savunuyor. Trump’ın, İngiltere dâhil diğer ülkelerle yaptığı müzakerelerde yüzde 10’luk temel tarifeyi koruma konusunda kararlı olduğunu aktaran Leavitt, ABD’nin birçok ticaret ortağıyla görüşmelere devam ettiğini söylüyor.

TİCARET SAVAŞININ SEBEPLERİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının arka planı, Trump’ın 2025 yılında Çin mallarına art arda koyduğu gümrük vergileriyle şekillendi. Çin, ABD mallarına karşılık olarak önce yüzde 34, sonra yüzde 84 ve bir süre sonra da yüzde 125 vergi uyguladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtma” tutumuna karşılık “sonuna kadar mücadele edeceklerini” bildirdi. İsviçre’deki görüşmeler, bu gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmekte.