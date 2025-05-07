Trump: Çok Önemli Bir Duyuru Yapacağız!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÖNEMLİ DUYURU SINYALİ

Trump, Orta Doğu turu öncesinde dikkat çekici bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, yapılacak duyurunun olumlu bir gelişme olacağını vurguladı. “Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.” ifadelerini kullandı.

ORDA DOĞU ZİYARETİ VE DUYURUSU

Başkan Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan Orta Doğu ziyaretine hazırlanırken, bu tur öncesinde çok önemli bir duyuru gerçekleştireceklerini belirtti. Ancak detaylar hakkında bilgi vermedi.

ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ MUTABIK DEĞİL

Trump, Çin ile ticaret müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çin’in ABD ile müzakere etmek istediğini, fakat henüz görüşmelerin yapılmadığını ifade etti. “Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz.” şeklinde konuştu. Trump, ticari ilişkilerin durmasının Çin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

YATIRIM AKIŞI VE EKONOMİ POLİTİKALARI

ABD Başkanı, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi alanlara uygulanan tarifelerin, trilyonlarca dolarlık yatırımın ABD’ye geri dönüşüne yol açtığını savundu. Eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde gerçekleşen yasa dışı göçmen akınına dikkat çeken Trump, kendi yönetimlerinin ülkeye büyük yatırımlar çektiğini dile getirdi. “Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip bunu yapmasaydım, ABD böyle bir piyasa olmazdı.” dedi.

TİCARET ANLAŞMALARINDAKİ KARARLILIK

Trump, ticaret anlaşmaları ile ilgili sorulara yanıt verirken, ABD’nin anlaşma yapmak zorunda olmadığını ifade etti. “İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Ama onlar bizimle anlaşmak zorunda. Biz onların pazarından pay istemiyoruz.” dedi. Başkan Trump, kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile birlikte ticaret anlaşmalarını değerlendireceklerini duyurdu. “Belirlediğimiz rakamlar adil olacak. Ülkelere zarar vermek istemiyoruz, dost olmak istiyoruz.” diyerek esnek ama rekabetçi bir ticaret politikası izleyeceklerini aktardı.

BÜYÜK DUYURU BEKLENİYOR

Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde yapacağı büyük duyurunun, ABD dış politikası açısından önemli bir gelişme olacağı düşünülüyor. Duyurunun içeriği hakkında belirsizlikler devam ederken, dünya kamuoyu Trump’ın açıklamalarını merakla bekliyor.