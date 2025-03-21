Trump, Eğitim Bakanlığını Kapatma Kararı Aldı

TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KALDIRILMASINI KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1979 yılından bu yana var olan Eğitim Bakanlığı’nı sonlandırmak amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray’da yapılan bir etkinlikte bu önemli kararı duyurdu ve bu adımın ABD eğitim sistemini Finlandiya, İsveç ve Çin gibi ülkelerle aynı seviyeye taşıyacağını belirtti. Ayrıca, eğitim yönetiminin eyaletlere devredileceğini de ifade etti.

EĞİTİMİN GERİ GETİRİLMESİ

Trump, törendeki açıklamalarında, “Eğitimi, çok basit bir şekilde, ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz” şeklinde konuştu. Eğitim sistemine dair bu yeni yaklaşımın, eyaletler seviyesinde daha etkili bir yönetim sağlayacağına inanıyor. Bu kararın, eğitim alanında büyük değişikliklere yol açması bekleniyor.