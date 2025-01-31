Trump Etkisiyle Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

ALTIN YATIRIMCILARININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Altın yatırımcıları, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile mutlu bir dönem geçiriyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Donald Trump ile birlikte belirleyeceği yol haritası doğrultusunda sürekli olarak yükseliyor. Son iki haftadır altın yatırımcıları “altın günlerini” yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden rekorlar, altının güçlü bir yükseliş göstermesine neden oldu. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın geleceğe yönelik açıklamaları, altın fiyatlarının rekor kırmasına katkıda bulundu. Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini ifade etti. Doların küresel piyasalarda güç kazanması da altının yükselmesine yol açtı.

ALTININ YÜKSELİŞİ NE KADAR SÜRDÜ?

Ocak ayının başlangıcında altın fiyatı 2983 lira seviyesindeydi. Bugün altın, 3228 liraya kadar yükselerek son bir ayda yüzde 8.21 kazanç sağladı.

ONS ALTININ SEVİYESİ NEDİR?

Güne 2795 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde en düşük 2790 dolar ve en yüksek 2799 dolar seviyelerini gördü. Şu an itibarıyla ons altın 2797 dolardan işlem görüyor ve bu da rekor kırdığını gösteriyor.

GRAM ALTININ DURUMU

Gram altın, güne 3215 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3210 lira, en yüksek de 3228 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 3225 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, 3187 liradan alınırken 3236 liradan satılıyor.