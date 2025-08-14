Trump, Eylül’de Tel Aviv’i ziyaret edebilir

Beyaz Saray kaynakları, Yedioth Ahronot gazetesine bilgiler verdi. Bu kaynaklar, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası müzakerelerinde herhangi bir ilerleme sağlanması durumunda, Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’e gidebileceğini bildirdi.

TRUMP’IN İSRAİL ZİYARETİ

Eğer gerçekleşirse, Trump’ın 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail’e gideceği ifade edildi. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak bunun kesin olduğu söylenemez, henüz somut bir durum yok; gelişmelere bağlı” şeklinde değerlendirme yaptı. İsrailli yetkiler ise Trump’ın ziyaretinin mümkün olduğunu, fakat şu an için “somut” bir duruma ulaşmadıklarını belirtti.

GAZZE’DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

Söz konusu habere göre, Washington yönetimi Gazze’de kesin bir ateşkes anlaşması için taraflar üzerinde baskı yapıyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın, Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında Katar’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Ayrıca, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye’nin liderliğindeki bir heyetin, müzakereler yapmak üzere 12 Ağustos Salı günü Kahire’ye gittiği aktarıldı.

HAMAS’IN ATEŞKES ÜZERİNDEKİ TUTUMU

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İsrail, temmuz ayının son haftasında, Gazze’den çekilme, savaşın sonlandırılması ve esirlerin serbest bırakılması gibi konularda taviz vermeyerek, Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden geri çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğu yönünde iddiada bulunarak, Doha’daki ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırdıklarını ifade etti. Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına hazır olduğunu söylese de, İsrail’in kabul edilebilir teklifinin geçici bir ateşkes olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, İsrail, ateşkes teklifinin Hamas tarafından reddedildiğini öne sürdü.