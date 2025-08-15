Trump, Eylülde Tel Aviv’i Ziyaret Edebilir

DİPLOMATİK TRAFİKTE HIZLANMA

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, uluslararası diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, müzakerelerde bir ilerleme sağlanması durumunda, Eylül ayında yapacağı İngiltere ziyareti öncesinde Tel Aviv’e gelebileceğini bildiriyor. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse, Trump’ın, 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail’de bulunacağı kaydediliyor. Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” şeklinde açıklamada bulundu. İsrailli bir yetkili de Trump’ın İsrail’e geleceğini ancak henüz somut bir durumun oluşmadığını ifade etti. Ayrıca, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da belirtiliyor. İsrail ile Hamas heyetleri, Doha ve Kahire’de müzakerelerde bulunuyor.

MOSSAD’DAN KATAR ZİYARETİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Bunun yanı sıra, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere dair görüşmeler yapmak üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği duyuruldu. Ancak müzakerelerin, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girdiği kaydediliyor.

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in sergilediği tutum sebebiyle tıkanmış durumda. Temmuz’un son haftasında, Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermeyen İsrail, Katar’da Hamas ile sürdürülen dolaylı müzakerelerden çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu öne sürerek, Doha’daki ateşkes görüşmelerini yürüten ekibi, “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını belirtti. Hamas ise, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu ifade etmesine rağmen, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini vurguladı. Diğer yandan, İsrail, ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini ileri sürdü.