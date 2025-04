Trump: Fed Başkanı Powell Gitmeli

ABD EKONOMİSİNDE GÜNDEM FAİZ POLİTİKALARI

ABD ekonomisindeki büyüme ve enflasyon konuları, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikaları üzerine tartışmaları tekrar ön plana çıkardı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer adımların beklentisini artırıyor. Bu gelişmelerin ardından eski Başkan Donald Trump, Truth Social platformunda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

TRUMP’İN GÖRÜŞÜ

Trump, “BİR AN ÖNCE İŞİNE SON VERİLMELİ” ifadesiyle yaptığı paylaşımda Powell’ın faiz oranlarını düşürmede sürekli geç kaldığını vurgulayarak, Powell’ın işine bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti. “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed’in Jerome Powell’ı, dün bir başka tipik ve tam bir ‘karmaşa’ içeren rapor yayımladı!” diyen Trump, petrol fiyatlarının gerilediğini ve marketlerde fiyatların düştüğünü ifade etti. Ayrıca, ABD’nin tarifelerle zenginleştiğini ekleyerek, “Bay ‘Çok Geç’ Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell’ın gitmesi için sabırsızlanıyorum.” sözlerini kullandı.

POWELL’IN GÖREVİ SÜREÇLERİ

Öte yandan ECB, piyasa beklentilerine uygun olarak 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Jerome Powell, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisini görevden alamayacağını ve talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini belirtmişti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi ise 2026 yılında sona erecek.

ZORLU SENARYO UYARISI

Powell, katıldığı bir etkinlikte bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu “zorlu bir senaryonun” içine girebileceğini vurguladı. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme konularında önemli değişiklikler yaptığını ifade eden Powell, “Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor.” dedi. Powell, ayrıca “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir.” şeklinde konuştu.