Trump: “Fed’de Yakında Çoğunluğu Elde Edeceğiz”

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Trump, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının, Cook’un görevine son vermesine ilişkin yönelttiği soruları yanıtladı. Cook’un bu durUMA karşı dava açacağını açıklamasına yönelik olarak görüşü sorulan Trump, “Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlalini, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu” ifadelerini kullandı.

Trump, Cook’un pozisyonu için düşündüğü potansiyel adaylara dair soruya da yanıt verdi ve bu görev için iyi adayların bulunduğunu ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell’ı “kötü bir tavsiye” ile göreve aday gösterdiğini belirten Trump, “çok geç” lakabını taktığı Powell’ın ülkeye çok para kaybettirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini öne sürdü. Trump, konut sektörünün genel olarak iyi durumda olduğunu ancak yüksek faiz oranlarının sektörü olabileceğinden daha zayıf hale getirdiğini dile getirdi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ

Trump, bu sorunları kısa bir sürede çözeceklerini belirterek, “Neyse ki çok çabuk gidiyor” diyerek Fed Başkanının görev süresinin yakında sonlanacağına işaret etti. “Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak.” ifadelerini kullanan Trump, çok yüksek faiz ödendiğine dikkat çekti ve konut sektöründeki tek sorunun bunun olduğunu savundu. Trump, “Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak” değerlendirmesinde bulundu.