Trump, Fed Üyesi Cook’u İstifaya Çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını talep etti. Bu talep, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Cook’un ipotek sözleşmelerine dair “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesinin ardından ortaya çıktı.

Bloomberg’e ulaşan mektuba göre Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve belirli diğer yetkililere yönelik yazdığı belgede, Cook’un Michigan ve Georgia’da iki ayrı konut için aynı anda “birincil ikametgah” olarak ipotek aldığını öne sürdü. Bu durumun ipotek dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi. Ayrıca, Georgia’daki konutun kısa süre içinde kiralanmaya başlandığı iddiası da belgelerde yer aldı. Şu an için resmi bir suçlama yapılmadı. Adalet Bakanlığı ve Fed, bu konu ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı ve Cook da iddialara yanıt vermedi.

Trump yönetimi, son dönemde benzer ipotek dolandırıcılığı iddialarıyla Demokrat isimlere de yönelmişti. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James, bu bağlamda gündeme gelen isimler arasında yer almıştı. Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atanmış ve kurumun tarihinde görev alan ilk siyahi kadın olma onurunu taşımaktadır. Cook’un görev süresi 2038 yılında sona erecek ve ilerleyişi, Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek.

