Trump, Fed Üyesi Cook’un İstifasını İstedi

TRUMP’IN İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını talep etti. Bu istek, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesinin ardından geldi. Bloomberg’in elde ettiği mektuba göre Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere hitaben yazdığı yazıda, Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını ve bunun ipotek dolandırıcılığı kapsamına girebileceğini belirtti. Ayrıca belgelerde, Georgia’daki konutun kısa bir süre sonra kiralık olarak listelendiği iddiasına da yer verildi. Şimdilik resmi bir suçlama yöneltilmedi.

Adalet Bakanlığı ve Federal Rezerv, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Cook da ortaya atılan iddialara yanıt vermedi. Trump yönetimi, son zamanlarda Demokrat isimler üzerinde benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme getirmişti. Bu durum, California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James’i de kapsayan bir hedef hâline gelmişti.

Cook’UN TARİHİ GÖREVI VE GELECEĞİ

Lisa Cook, 2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Federal Rezerv yönetim kuruluna atandı ve bu görevdeki ilk siyahi kadın olma özelliğini taşımaktadır. Cook’un görev süresi 2038’de sona erecek ve onun geleceği, Adalet Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlı durumda.