Trump: Fotoğrafla Hiçbir İlgim Yok

TRUMP’IN GAZETECİLERE CEVAPLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington’da yapılacağını duyurdu. Bununla birlikte, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

GÖRSEL VE MEDYA YORUMLARI

Trump, kendisini Katolik lider “Papa” kıyafetleriyle gösteren yapay zekâ ürünü bir görselin sosyal medyada yayılmasına dair gelen tepkiler hakkında, bu görüntüyle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Medyayı hedef alarak, “Yalan haber medyası bunu çarpıtıyor. Fotoğrafı ben yapmadım, nereden çıktığını bilmiyorum,” dedi.

ESPİRI OLARAK GÖRÜYOR

Görselin bazı Katolik çevrelerde rahatsızlığa yol açtığı hatırlatıldığında Trump, bunun yalnızca bir espri olduğunu ifade etti. “Birinin eğlenmek için hazırladığı yapay bir görüntü. Ortada abartılacak bir durum yok,” diye ekledi.

EĞLENMEK İSTEMEK NORMAL

Bir muhabirin, söz konusu görselin Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldığını hatırlatması üzerine Trump, “Boş verin bunları. İnsanlar bazen eğlenmek ister. Bunda bir sakınca görmüyorum,” diyerek yanıtladı.

Hafta sonu, söz konusu görüntü önce Trump’ın Truth Social hesabında, ardından Beyaz Saray’ın X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşılmış ve özellikle Katolik çevrelerde tepki toplamıştı.