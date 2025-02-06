Trump Gazze İçin Yeni Planını Açıkladı

TRUMP’IN GAZZE ÖNERİSİNİN HAYATA GEÇİRİLECEĞİ DUYURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi ülkenin eleştirisine rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik planının uygulanacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin çatışma sona erdikten sonra İsrail’e devredileceğini belirtti. Trump, “Chuck Schumer gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel yerleşim alanlarına yerleştirilecek. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak.” ifadesini kullandı.

GELİŞMELER ABD’NİN İNŞA ÇALIŞMALARINA SİNYAL VERİYOR

Trump, ayrıca ABD’nin dünyanın dört bir yanından muhteşem ekiplerle çalışarak, yapı projelerinin başlamasında büyük bir gelişim sağlayacağını da vurguladı. “ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar hakim olacak.” sözleriyle, projenin istikrarı sağlama hedefini dile getirdi.

TEPKİLER GÜÇLENİYOR

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD’nin bu bölgeyi devralacağını belirtmişti. Trump’ın açıklamalarına ise Filistin yönetimi, Hamas, Arap ülkeleri ve Avrupa’daki liderlerden çeşitli tepkiler gelmişti. Geçen yıl Gazze’deki politikaları eleştiren eski Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’i, Trump “Filistinli gibi davranıyor” ve “Hamas üyesi” şeklinde tarif etmişti.

Kaynak: Foreks