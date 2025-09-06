Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıt Verdi

MÜZAKERELERİN YOĞUNLUĞU

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Gazze ile ilgili bir soru karşısında, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” ifadelerini kullandı.

ESİRLERLE İLGİLİ DURUM

Trump, müzakerelerde toplamda 20 esirin serbest bırakılması üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bununla birlikte, 30 esirin de hayatını kaybettiğini düşündüklerini açıkladı. Bu durum, müzakerelerin gidişatı ve esirlerin serbest bırakılması için sağlanacak koşullar açısından büyük önem taşıyor.