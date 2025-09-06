Dünya

Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıt Verdi

trump-gazze-sorusu-uzerine-yanit-verdi

MÜZAKERELERİN YOĞUNLUĞU

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Gazze ile ilgili bir soru karşısında, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” ifadelerini kullandı.

ESİRLERLE İLGİLİ DURUM

Trump, müzakerelerde toplamda 20 esirin serbest bırakılması üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bununla birlikte, 30 esirin de hayatını kaybettiğini düşündüklerini açıkladı. Bu durum, müzakerelerin gidişatı ve esirlerin serbest bırakılması için sağlanacak koşullar açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail, Ağustos’ta 15 Gazeteciyi Öldürdü

Gazze'deki İsrail saldırıları, ağustos ayında 15 gazetecinin hayatını kaybetmesine ve 9'unun yaralanmasına yol açtı, raporlar bu durumu doğruladı.
Spor

A Milli Voleybol Takımı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk finaline yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.