Dünya

Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıtladı!

trump-gazze-sorusu-uzerine-yanitladi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN MÜZAKERELER AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” şeklinde konuştu.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÜZERİNE MÜZAKERELER

Trump, müzakerelerin detaylarına da değindi. Söz konusu görüşmelerde 20 esirin serbest bırakılması için Hamas ile müzakereler yürüttüklerini dile getiren Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Prof. Dr. Naci Görür’ün Türkiye’ye uyarısı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Afganistan'daki depremle ilgili Türkiye için önemli bir uyarıda bulundu.
Gündem

BNT323, Kanser Tedavisinde Başarı Elde Etti

Biyoteknoloji alanında önemli bir adım atıldı; BioNTech’in kanser immünoterapisi BNT323, Çin'deki klinik araştırmalarında başarı elde etti ve lisans sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.