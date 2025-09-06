Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıtladı!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN MÜZAKERELER AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” şeklinde konuştu.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÜZERİNE MÜZAKERELER

Trump, müzakerelerin detaylarına da değindi. Söz konusu görüşmelerde 20 esirin serbest bırakılması için Hamas ile müzakereler yürüttüklerini dile getiren Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.