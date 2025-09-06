Dünya

Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıtladı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı. Gazze ile ilgili sorulara yanıt veren Trump, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak. Eğer hepsini serbest bırakırsanız, durum çok kötü olacak dedik.” diye konuştu.

ESİRLER KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELER

Trump, söz konusu müzakerelerde toplamda 20 esirin serbest bırakılması için Hamas ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Ayrıca, 30 esirin hayatını kaybettiğini düşündüklerini de sözlerine ekledi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin arttığı bir süreçte önem taşıyan bir konu olarak değerlendiriliyor.

