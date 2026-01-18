Trump Gümrük Vergisi Artışıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye yönlendirilen tüm ürünlere 1 Şubat 2026’dan itibaren %10’luk gümrük vergisi uygulanacağını, bu oranın 1 Haziran’da %25’e yükseleceğini bildirdi. Verginin Grönland’ın satın alınmasına dair bir anlaşma yapılana kadar geçerli olacağı belirtiliyor.

ABD’NİN SÜBVANSE POLİTİKASI

Trump, ABD’nin uzun yıllar boyunca Danimarka ve Avrupa Birliği ülkelerine sübvansiyon sağladığını ve bu süreçte gümrük vergisi almadığını dile getirdi. Bu konudaki paylaşımında, “ABD uzun yıllardır Danimarka ve AB’yi sübvanse etti, gümrük vergisi almadı” şeklinde ifadelerde bulundu. Grönland’ı satın alma niyetinin, ABD’nin Danimarka ve diğer AB ülkelerine uyguladığı sübvansiyonlarla bağlantılı olduğunu vurguladı.

ALTIN KUBBE’NİN ETKİNLİĞİ

Trump, ABD’nin savunma füze sistemi Altın Kubbe’nin yalnızca Grönland dahil edildiğinde en yüksek verimle çalışabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bu parlak ama son derece karmaşık sistem (Altın Kubbe) yalnızca bu bölge (Grönland) dahil edildiğinde tüm açılar, sınırlar ve parametreler göz önünde bulundurularak maksimum verimle çalışabilir” ifadeleri kullanıldı. Grönland’ın bu sistem için kritik öneme sahip olduğu da belirtildi.

KUZEY AVRUPA’DA TEHLİKELİ OYUNLAR

Trump, Avrupa ülkelerinin Grönland üzerinden tehlikeli bir strateji yürüttüğünü savundu. Truth Social’daki paylaşımında, “Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya, bilinmeyen amaçlarla Grönland’a gitti” ifadesini kullandı. Trump, bu ülkelerin yarattığı durumun gezegenin güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

GRÖNLAND’IN SAVUNMASI

Trump, Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker göndermesi hakkında yaptığı yorumda, adanın savunması için yalnızca “iki köpekli kızak” olduğunu belirtti. “Şu anda Grönland’ın savunması için yalnızca iki köpekli kızak mevcut; bunlardan biri yakın zamanda eklenmiş” dedi. Ayrıca, Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin NATO müttefikleriyle Grönland’daki askeri varlığı güçlendireceğini ve adadaki eğitim faaliyetlerini artıracağını duyurduğunu hatırlattı. İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya’nın da bölgeye asker göndereceğini açıkladığına dikkat çekti.