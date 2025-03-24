Trump, Habba’yı New Jersey Başsavcısı Yaptı

TRUMP’IN ATAMASI VE HABBA’NIN ROLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Alina Habba’nın New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olarak atanacağını yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Habba’nın şu an Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak görev yaptığını ifade eden Trump, “Avukat Alina Habba’nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” açıklamasında bulundu. Trump, Habba’nın New Jersey halkına “hem adil hem de hakkaniyetli” bir hukuk sistemi sağlamak için yorulmadan mücadele edeceğini vurguladı.

MEDYA AÇIKLAMASI VE ELEŞTİRİLER

Açıklamanın ardından Beyaz Saray’da basına konuşan Habba, New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy ile Demokrat Senatör Cory Booker’in “eyaleti başarısızlığa uğrattığını” iddia etti. Kendi liderliği altında eyaletteki “yolsuzluk” ve “adaletsizliği” durduracağını öne süren Habba, “Adalet Bakanı Pam Bondi ile çalışmayı ve başkanın Amerika’yı ilk sıraya koyma, karmaşayı temizleme ve haksız yere suçlanan insanları değil peşine düşmemiz gereken insanları hedef alma gündemini ilerletmemizi sağlamayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

HABBA’NIN GEÇMİŞİ VE DAVA BAĞLANTILARI

New Jersey doğumlu avukat Alina Habba, Trump başkan olmadan önce “emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları” suçlamasıyla alakalı New York’ta açılan davada Trump’ı temsil etmişti ve bu davada 454 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilmişti. Habba, aynı zamanda magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll’ın Trump’a yönelik tecavüz suçlamasıyla açtığı ve toplam 88,3 milyon dolar tazminat ödemeye karar verilen davada da Trump’ın avukatları arasında yer aldı.

TIME’IN ZAMANLAMASI VE GÜNDEMİ

ABD basınında, Habba’nın New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atanma zamanlamasının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Bu atamanın, 3 Mart’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi mezunu ve yeşil kart sahibi Filistinli aktivist Mahmud Halil’in davasının, geçen hafta federal yargıç tarafından New York’tan New Jersey’ye aktarılmasının hemen sonrası ile örtüştüğü ifade ediliyor.