Trump, Hindistan’ın Gümrük Tarifelerini İkiye Katladı

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithalata uygulanan gümrük tarifelerini iki katına çıkarma kararı aldı. Bu karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi ve dünyanın en büyük iki demokrasisi arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerde gerginlik yarattı. Trump yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol satın alımlarını gerekçe göstererek %25 ek ceza vergisi uygulanmasına karar verdi. Bunun sonucunda, giysi, mücevher, ayakkabı, mobilya ve kimyasallar gibi birçok ürün için toplam vergi oranı %50’ye kadar ulaştı. Bu oranlar, ABD’nin Brezilya ve Çin’e uyguladığı sert tarifelerle aynı seviyeye geldi.

İHRACAT VE İSTİHDAM RİSKİ

Yeni tarife artışları, Hindistan’ın ABD’ye yaptığı yıllık 87 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yarısını etkileme potansiyeli taşıyor. Binlerce küçük işletme ve işçinin bu durumdan zarar göreceği öngörülüyor. Modi hükümeti, ihracatçılara mali destek sağlayacağını ve Çin, Latin Amerika ile Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yönelmeleri için teşvik vereceğini açıkladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, karar öncesi yola çıkan Hint malları için üç haftalık bir muafiyet tanıdı. Bu muafiyetle birlikte ürünler, 17 Eylül’e kadar eski tarife oranlarıyla ABD’ye girebilecek.

MÜZAKERELERDE BAŞARISIZLIK

Washington ile Yeni Delhi arasında yapılan beş tur müzakereden bir sonuç alınamamış durumda. Hindistan, ABD’nin tarifeleri %15 seviyesinde sınırlayabileceği yönünde bir beklenti içindeydi. Ancak iki taraf, sürecin başarısızlığını “yanlış siyasi hesaplar” ve “kaçırılan sinyaller” olarak değerlendiriyor. 2024 başında ABD’nin Hindistan ile mal ticaretinin 129 milyar dolara çıkması beklenirken, Washington’un ticaret açığı da 45,8 milyar dolar oldu. Eğer tarifeler kalıcı hale gelirse, Hindistan’ın “Çin’e alternatif üretim üssü” olma iddiası tehlikeye girebilir.

GÜVENLİK ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR

Tarifelerin iki ülke arasında ekonomik gerginliği artırmasına rağmen, güvenlik işbirliği vurgusu devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptıkları açıklamalarda, “ilişkilerin derinliğini ve genişliğini artırma kararlılığını” yineledi. İki taraf ayrıca, Avustralya ve Japonya ile birlikte oluştukları Quad ittifakına olan bağlılıklarını doğruladı.