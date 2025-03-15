Trump: Husilere Vurma Emri Verildi!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma talimatı verdiğini duyurdu. Trump, Husilere yönelik olarak, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” dedi. Ayrıca, İran’a da uyarıda bulunarak Husilere verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiğini söyledi. Yemen’deki Husiler ise ABD saldırılarının başkent Sanaa’yı hedef aldığını bildirdi. Bu saldırılar sonucunda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

HUSİLERİN GEMİ SALDIRILARI

ABD, Yemen’deki Husilerin, bölgede yaşanan Gazze savaşı nedeniyle deniz trafiğine yönelik saldırılarını engellemeye çalışıyor. Husiler, bugüne kadar 100’e yakın gemiye saldırdı. Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef almasına rağmen etkili bir sonuç elde edemedi. Husiler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı. Ayrıca, Trump, göreve geldiğinde Husileri terörist örgüt olarak tanımlayan bir kararname imzaladı.