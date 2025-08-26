Dünya

Trump, İdam Cezası İstenecek Dedi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ETKİSİ

Trump, uygulanan ek güvenlik tedbirleriyle birlikte başkentteki suç oranlarında dikkate değer bir azalma yaşandığını vurguladı. Özellikle son iki hafta boyunca hiç cinayet işlenmemiş olmasını örnek gösteren Trump, “Washington’da biri birini öldürürse, bunun karşılığı idam cezası olmalı” diye belirtti.

CEZAİ DÜZENLEMELERİN YERİ

ABD’de cezai düzenlemelerin çoğunlukla eyaletlerin yetki alanına girdiğini hatırlatan Trump, başkent için böyle bir yasal düzenlemenin nasıl gerçekleştirilebileceğini değerlendireceklerini ifade etti. Suçla başa çıkmada daha sert politikaların gündeme geleceğini de dile getiren Trump, kendisine yöneltilen otoriterlik eleştirilerine cevap verdi. “Ben diktatör değilim,” diyen Trump, “Ama suçla nasıl mücadele edileceğini biliyorum. Kararlıyım” sözleriyle duruşunu ortaya koydu.

