Trump: “İdam İsteyeceğiz, Diktatör Değilim.”

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İDAM CEZASI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası talep edeceklerini belirtti. Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Washington’ın güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Washington’da aldıkları ek önlemlerle suç oranında önemli bir azalma sağladıklarını ifade eden Trump, özellikle son iki haftada başkentte cinayet olayının yaşanmadığını vurguladı.

SUÇ ORANLARINI DÜŞÜRDÜK

Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” sözleriyle bu konudaki kararlılığını dile getirdi. ABD’de bu tür düzenlemelerin eyaletlere bırakıldığını hatırlatan Trump, başkent için ne tür bir düzenleme yapılabileceğini inceleyeceklerini kaydetti.

DİKTATÖR DEĞİLİM, SUÇLA MÜCADELEDE KARARLIYIM

Ülke genelinde suçla mücadele kapsamında daha sert tedbirler alacaklarını da ifade eden Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” diyerek mücadele kararlılığını ortaya koydu.