Trump, İkinci Dönem Bitti, Üçüncü Yok

ABD BAŞKANINDAN NET AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği mülakatta ikinci dört yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini devredeceğini belirterek, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediğine dair söylentileri netleştirdi. Bu açıklama, ABD siyasetinde yeni bir tartışma başlattı.

İKİ DÖNEMLİ TEKDİRLİK

Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününü geride bıraktığını hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesine göre, bir kişi en fazla iki kez başkan seçilebiliyor. Trump, bu kurala uyacağını vurgulasa da, anayasal değişikliğin mümkün olup olmadığını “bilmediğini” açıkladı.

POTANSİYEL HALİFE ADAYLARI

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini belirtti. Cumhuriyetçi Parti içerisinde bayrağı taşıyabilecek isimler olduğunu söyleyen Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun isimlerini zikretti. Bu açıklama, 2028 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin potansiyel adaylarına dair ipuçları sunuyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİKATI

Trump, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını ifade etmişti. Bazı destekçilerinin “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırlara aşılabileceğini öne sürdüğü kaydedildi. Ancak anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayı gerektiği, bu durumun da pratiğe geçişini çok zorlaştırdığı bildirildi.