Trump İle Harvard Üzerine Kriz Büyüyor

HARVARD ÜNİVERSİTESİ İLE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR

Gün geçtikçe büyüyen bir kriz, Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasında yaşanıyor. ABD’de, Donald Trump yönetimi, Filistin’e destek gösterilerine katılan Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabul programını “ilgili yasalara uymadığı” gerekçesiyle durdurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard’a yönelik kararlarını bir mektup ile bildirdiklerini duyurdu.

İÇ GÜVENLİK BAKANI AÇIKLADI

Bakan Noem, X hesabından paylaştığı mesajda, “Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum.” açıklamasında bulundu. Noem, Trump yönetiminin, Harvard’ı “kampüste şiddet ve antisemitizmi teşvik etmekten” sorumlu tuttuğunu vurguladı.

HARVARD’IN FIRSATLARI YETERSİZ KALDI

Noem, üniversitelerin yabancı öğrenci kabul etmesinin bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, “Harvard’ın doğru olanı yapmak için çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP YÖNETİMİ İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federel hükümet, Harvard gibi üniversiteleri, Filistin’e destek kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gibi gerekçelerle federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) iş birliğiyle “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kurulmuştu. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verirken, üniversite bu kararı hukuka aykırı bulup engellemek amacıyla dava açmaya hazırlanmıştı.