Trump’ın Açıklamaları Grönland İçin Kabul Edilemez

GRÖNLAND SEÇİMLERİNDE MUHALEFET PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Grönland’daki seçimlerde oyların yüzde 29,9’unu alarak parlamentoda çoğunluğu elde eden muhalefet partisi Demokraatit’in lideri Jens-Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ın ilhakıyla ilgili yaptığı açıklamaların “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Nielsen, “Trump’ın açıklaması bu gibi durumlarda birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor.” dedi. Nielsen, partisinin “birlik ruhu” taşıyan bir hükümet kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacağını belirterek, ABD ile ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemine de dikkat çekti.

GRÖNLANDLI OLMAK İSTİYORUZ

Seçimi kazanmasının ardından Sky News’e demeç veren Nielsen, “Biz ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz. Gelecekte kendi bağımsızlığımızı isteriz. Ülkemizi de onun (Trump) umutlarıyla değil, kendi başımıza inşa etmek isteriz.” ifadelerini kullandı. Grönland’da bağımsızlık tartışmalarının devam ettiği bu dönemde, muhalefet partisi Demokraatit, seçimlerde önemli bir başarı elde etti.

TRUMP’IN İLHAS YORUMU

Trump, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine dair gelen bir soruya yanıt vererek, “Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Grönland’a tam destek verdiklerini belirterek, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı’na destek verme kararlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı.