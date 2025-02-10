More
Gündem

Trump’ın Gazze Üzerine Yeni Açıklaması

trump-in-gazze-uzerine-yeni-aciklamasi

TRUMP’IN YENİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili tartışmalı yorumlarına bir yenisini ekliyor. AFP kaynaklı habere dayanarak, Trump daha önce “İsrail, Gazze’yi ABD’ye devredecek” açıklamasıyla büyük bir tepki toplamıştı. Şimdi ise, Gazze’nin ele geçirilmesi amacıyla Filistinlilere geri dönüş hakkı vermeyeceğini belirtiyor.

YERİNDEN ETME PLANI ORTAYA ÇIKIYOR

Trump, bu açıklamalarıyla Gazze’yi “devralma” konusundaki niyetini netleştiriyor. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu tartışmalı söylemler, uluslararası kamuoyunda büyük bir rahatsızlığın oluşmasına sebep oluyor ve Trump’ın politikalarının olası sonuçları hakkında endişeleri artırıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Elon Musk TikTok’u Satın Almayı Düşünmüyor

ABD'de TikTok'un satışı için son tarihler yaklaşırken, Elon Musk'ın potansiyel alıcılar arasında olduğu iddia ediliyor.
Manşet

Elan Ricardo Beşiktaş’ta Forma Giyecek

Beşiktaş, Kolombiyalı genç yetenek Elan Ricardo ile anlaşma sağladığını duyurdu. Transferle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.