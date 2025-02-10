Trump’ın Gazze Üzerine Yeni Açıklaması

TRUMP’IN YENİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili tartışmalı yorumlarına bir yenisini ekliyor. AFP kaynaklı habere dayanarak, Trump daha önce “İsrail, Gazze’yi ABD’ye devredecek” açıklamasıyla büyük bir tepki toplamıştı. Şimdi ise, Gazze’nin ele geçirilmesi amacıyla Filistinlilere geri dönüş hakkı vermeyeceğini belirtiyor.

YERİNDEN ETME PLANI ORTAYA ÇIKIYOR

Trump, bu açıklamalarıyla Gazze’yi “devralma” konusundaki niyetini netleştiriyor. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu tartışmalı söylemler, uluslararası kamuoyunda büyük bir rahatsızlığın oluşmasına sebep oluyor ve Trump’ın politikalarının olası sonuçları hakkında endişeleri artırıyor.