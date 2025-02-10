Trump’ın Gümrük Vergileri Borsaları Yükseltti

ABD BORSALARI YÜKSELİŞ İLE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından, ABD borsaları haftanın ilk gününe pozitif bir başlangıç yaptı. New York borsasında Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 44.396,92 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,34 yükselerek 6.046,40 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazanıp 19.668,18 puana çıktı. Trump, ülkeye ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek vergi uygulanacağını belirtti. Bu durum, çelik üreticilerinin hisselerinde bir yükselişi teşvik ederken, borsaların yeni haftaya olumlu bir şekilde başlamasına katkı sağladı.

PİYASALARDA İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜCÜ KANITLANDI

Geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu verilerin ardından piyasalar, Fed’in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirebileceğine dair beklentilerini artırdı. Dolar endeksi, Türkiye saatiyle 17.35 itibarıyla yüzde 0,25 artarak 108,30 seviyesine yükseldi. Ayrıca, ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yaklaşık 2 baz puan gerileyerek yüzde 4,47 seviyesine düştü. Analistler, Trump’ın tüm ülkeler için ticari tarifeler açıklama olasılığına dikkat çekerek, küresel ticaret gerilimlerinin piyasa üzerinde belirleyici etkiler yapabileceğini belirtti.

HİSSELERDE KUVVETLİ YÜKSELİŞLER GÖRÜLÜYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Kongresi’ndeki sunumu ve ocak ayı enflasyon verileri de yatırımcıların dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel’in hisseleri yüzde 4,6, Cleveland-Cliffs’in hisseleri yüzde 17,6 ve Nucor’un hisseleri yüzde 6,3 oranında yükseliş kaydetti. Alüminyum üreticisi Alcoa’nın hisseleri de yüzde 3,4 değer kazandı. Öte yandan, McDonald’s’ın bilançosunu açıklamasının ardından ABD’deki karşılaştırılabilir satışları beklenenden fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 5 artışla başladı.