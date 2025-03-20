Trump’ın İmzasıyla Eğitim Bakanlığı Kapatıldı

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen imza töreninde kamuoyunu etkileyen önemli bir gelişmeye imza attı. Trump, 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kapatılacağını belirten bir başkanlık kararnamesine imza attı. “Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım.” diyen Trump, bu kararın hem Cumhuriyetçiler hem de birçok Demokrat tarafından desteklendiğini vurguladı.

EĞİTİMİN İDARESİ EYALETLERE İADE EDİLECEK

Eğitim alanında federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını dile getiren Trump, “Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz.” ifadesini kullandı. ABD’nin eğitimde gereken konumda olmadığını ve bu alanda yapılması gereken birçok işin bulunduğunu belirten Trump, eyalet yönetimlerinin eğitimdeki asıl aktörler olduğunu ifade etti. ABD’nin eğitim alanına diğer ülkelerden çok daha fazla bütçe ayırdığına ancak başarı sıralamasında düşük sıralarda yer aldığına dikkat çekti. Ayrıca, “Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız.” dedi.

BAYRAZ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının yavaş yavaş kapatılacağını ve bu süreçte Kongre’nin gerekli yasal adımları atması gerektiğini ifade etti. Bu durum, eğitim politikalarında köklü değişiklikler yaşanabileceğine işaret ediyor.