Trump’ın İran’a Yönelik Tehditleri Ciddi

BAYRAKTARLAR, TRUMP’IN MESAJINI VURGULUYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Leavitt, Trump’ın İran’a yazdığı mesaj hakkında, “İran’a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, ABD’nin Yemen’e yapılan saldırılara da değinerek, “Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması’na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

TRUMP HUSİLER’İ UYARIYOR

Trump daha önce yaptığı açıklamada, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek” dedi. Öte yandan, ABD’nin 15 Mart’ta Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.