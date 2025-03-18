Trump’ın İran Tehditlerini Ciddiye Alın

ABD’DEN İRAN’A CİDDİ UYARILAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Leavitt, “İran’a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur” sözleriyle Trump’ın İran konusunda almış olduğu sert tavrı dile getirdi.

YEMEN’DE HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Leavitt, ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarına da değinerek, “Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması’na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE İRAN’LA BAĞLANTILARI

Trump daha önceki bir açıklamasında, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek” demişti. Öte yandan ABD’nin 15 Mart’ta Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.